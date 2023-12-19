周母：把她的美好留在心中 周海媚悄悄告別 毛孩獲妥善安排

有「最美周芷若」之稱的經典女星周海媚日前猝然離世，其工作室昨日發出公布，指她的告別式已完成，周海媚生前最疼錫的幾隻愛犬已得到妥善安排，令她可安心告別紅塵。

周海媚於本月11日因病離世，終年57歲，噩耗震驚中港台三地，不少人都關心告別式的安排，希望送她最後一程，而昨日工作室公布周海媚的告別式已經完成，其年邁的母親在公布寫道：「愛女周海媚一直善良、開朗、堅強、有愛心，她對生活的態度一直積極向上，縱有難題也是樂觀面對！海媚一生中塑造了無數成功的角色！願只把她的美好留在大家心中，所以選擇僅在至親的見證下，已完成了吾愛女的告別儀式。希望各位見諒！」

料母親承繼遺產 至於有關遺產及幾隻愛犬何去何從的問題，因周海媚生前沒有立遺囑，其幾位姊弟亦無意繼承，相信周母會成為數億財產的繼承人。至於公布中亦有提及寵物去向：「她的毛孩子們也會妥善安排，請大家放心！」

周海媚生前拍攝《周海媚的萌寵日記》系列影片，紀錄自己與毛孩互動的日常生活，並首次公開家中的動物成員，片中所見，周海媚在家裏養了4隻金毛尋回犬及1隻史納莎，她凡事親力親為，為愛犬洗澡、剪指甲。直至近年周海媚身邊僅有1隻金毛和1隻史納莎，其中又以金毛「周六六」最為得寵，周海媚還為牠開設了社交網帳號。主人離世後，有粉絲擔心愛犬們的去向，如今周母表示毛孩已有安排，相信大家也可放心。