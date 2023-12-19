MIRROR搞9站巡迴騷 姜濤冇操肌 羨慕隊友食唔肥

人氣男團MIRROR昨日到啟德出席明年1月舉行的演唱會記者會，並宣布舉行首個巡迴演唱會。姜濤日前擔任林海峰演唱會嘉賓，被指為叱咤「我最喜愛的男歌手」拉票，對此姜濤支吾以對，要由正副隊長楊樂文（Lokman）和Anson Kong（AK）代解圍。

MIRROR的巡迴演出地點包括澳門、新加坡、吉隆坡、倫敦、曼徹斯特、洛杉磯、三藩市、紐約及多倫多。Lokman透露演唱會組合方面會有驚喜，而機關方面會以安全為主。問姜濤可有跟Stanley操肌？他說：「冇呀，我有跑步練氣。」姜濤十分羨慕其他成員食極唔肥，唯獨自己要節食，AK即笑稱：「我哋都羨慕你啲錢使極都使唔晒！」

姜濤日前擔任林海峰音樂會嘉賓，被指替對方「吸飛」及乘機為頒獎禮拉票，姜濤𠵱𠵱哦哦地說：「冇咩回應，我哋每個人對於獎項都係保持隨緣態度，大家鍾意點樣諗都係大家自由。」對於被指做嘉賓會增加攞獎機會？AK和Lokman即搶答：「頒獎禮好快就到，到時大家拭目以待。」而Ian對於有機會打入「叱咤樂壇男歌手」三甲表示十分開心。

Edan大方回應負評 Edan日前被KOL怒轟「做明星就唔好扮Real」，又炮轟他們大紅時就「有風駛盡𢃇」，現在廣告量下降就扮反省扮Real，Edan聞言大方表示：「網上每個人都有發言權，其中一位網民有咁嘅意見都好難控制嘅。」但他強調若每個人都做好自己，就可以改掉大眾對他們的負面印象。

另外，去年在MIRROR演唱會中意外重傷的舞蹈者阿Mo，休養一年後首次可以外出過聖誕，問MIRROR有否探望阿Mo？AK表示：「要睇番佢哋嘅意願，同埋公司嘅安排。」