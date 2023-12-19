梁超怡掛住咀 胸前失守？

女星蔡卓妍早前與富三代石恆聰分手，結束6年情，當時有傳因男方疑似與前港姐季軍、有「翻版孫藝珍」之稱的梁超怡玩得太埋有關。近排鮮有露面的梁超怡近況受到關注，日前她上載新片，雖然穿上外套玩狗仔，但其實內襯低胸小背心，谷盡3吋事業線，當她與狗仔親密互動時瘋狂咀嘴，投入到疑似心口走光，相當誘人。