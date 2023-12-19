娛樂

梁超怡掛住咀 胸前失守？

梁超怡顧住與狗仔玩，春光危危乎。 梁超怡顧住與狗仔玩，春光危危乎。
梁超怡顧住與狗仔玩，春光危危乎。
女星蔡卓妍早前與富三代石恆聰分手，結束6年情，當時有傳因男方疑似與前港姐季軍、有「翻版孫藝珍」之稱的梁超怡玩得太埋有關。近排鮮有露面的梁超怡近況受到關注，日前她上載新片，雖然穿上外套玩狗仔，但其實內襯低胸小背心，谷盡3吋事業線，當她與狗仔親密互動時瘋狂咀嘴，投入到疑似心口走光，相當誘人。
梁超怡不時穿小背心晒事業線。梁超怡不時穿小背心晒事業線。
梁超怡不時穿小背心晒事業線。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc