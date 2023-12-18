「年度最佳歌手」出爐 NewJeans Jungkook成雙冠軍
韓國媒體邀請32名來自不同演藝公司的音樂界專業人士，選出2023年的「年度最佳歌手」，今年憑《Ditto》、《OMG》及《Super Shy》等歌曲爆紅的女團NewJeans，與以個人姿態推出首張個人專輯《GOLDEN》的天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook，同樣獲得9票登頂，至於BTS就獲得4票排第2位，第3位是獲得3票的人氣女團IVE。
「年度最佳新人」方面，人氣男團EXO及NCT的同門師弟、今年9月出道的新人男團RIIZE獲得15票，以壓倒性姿態稱冠，而憑選秀節目《BOYS PLANET》出道的限定男團ZEROBASEONE（ZB1）則獲得9票，屈居第二。
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