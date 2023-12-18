宣布離婚後3個月 曉積文被爆做「小三」 秘撻人妻拍檔
憑超級英雄「狼人」一角而走紅的澳洲男星曉積文（Hugh Jackman），今年9月突然宣布與結婚27年的妻子Deborra-lee Furness離婚，震驚荷里活。雖然他們的離婚程序尚未完成，但近日曉被驚爆當上「小三」戀上已婚拍檔！
據知55歲的曉積文與音樂劇《The Music Man》48歲拍檔Sutton Foster「戲假情真」撻着，有知情者更爆料指2人的戀情在百老匯已經是公開的秘密，兩人於2021年12月開始合作，合作1年多日久生情撻着，有指女方喜歡曉的「暖男」性格，知情者指雖然曉在影壇的知名度高，相比女方有如天王巨星，但他在Sutton面前卻沒有擺架子，更常常讓她覺得自己才是該音樂劇的主角，更堅持兩人的名字一起掛在劇名之上，因而令她對曉好感大增。
「新歡」晒家庭照
雖然兩情相悅，但最大問題就是原來Sutton已是有夫之婦，她結過兩次婚，她與第2任老公荷里活編劇Ted Griffin於2014年結婚至今，2人有一名6歲的養女Emily。她與曉撻着的消息傳出後，她即於社交網站貼文並公開一家三口的溫馨照片，實行以行動來否認傳聞。
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