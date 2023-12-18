暢所欲玄：冬大過年

順其自然是一份心情，知足常樂是一種境界。

12月22日又到每年的冬至（又稱冬節），所謂「冬大過年」，即冬節是一個重要日子，比過農曆新年更重要！

中國人講兆頭（意頭），那天之所以要吃湯圓，取其團圓、圓滿之意，代表一家人可以整整齊齊吃一頓家鄉美食。

世上沒有後悔的藥，與其陷入追悔莫及的境地，不如從當下開始學會自律，不要讓生活為難你。

我們留意到坊間某些人有名有利，但天天不忘為自己宣傳刷存在感，又能心願達成嗎？只換來孤獨人生，因害怕別人勝過自己。沒有人的生活能一帆風順，但你可以選擇笑對風雨。

一生都是命，半點不由人，爸媽生下我們的一刻，一生早已注定，即所謂命裏有時終須有，命裏無時莫強求，就算是甚麼大師，可以挑戰及改寫這天意嗎？除非你自覺是神仙吧！

勇敢選擇並承擔可能帶來的結果，這便是最好的結局，讓自己保持頭腦清醒，凡事多作分析，不要盲目追隨，在困境中積極向上，樂觀面對，才能擁抱更美好的人生，當時來自然運到。

堪輿學者元海