緋聞女友郭柏妍挑機 丁子朗啜爆馮盈盈 親「蜜」接觸最多

馮盈盈和丁子朗（丁丁）主演的劇集《妳不是她》將於本月25日聖誕夜首播，劇情講述夏莉（馮盈盈飾）和林信（丁子朗飾）明知性格不合仍勉強在一起，一次發生嚴重交通意外後，盈盈性情大變，由「苦悶情人」變身「趣味情人」，最終丁丁發現盈盈一個驚天大秘密，令兩人戀情面臨考驗。

日前播出的宣傳片中，盈盈與丁丁愛得相當甜蜜癡纏，兩人異口同聲表示是拍劇以來與拍檔最多親密接觸一次，丁丁表示：「呢套真係好多錫錫戲，因為係純愛情劇，難免會描述到情侶間嘅親密行為。事前監製April驚我哋尷尬，拍攝親密戲前會預留多啲時間綵排，希望出嚟效果會好同令我哋拍得舒服啲同少啲壓力。」

至於丁丁緋聞女友郭柏妍在劇中則會以超熱褲造型與林景程在床上親密攬攬之餘，更聲大夾惡向夏莉挑機，最終更在床上大打出手。談到與盈盈的「床戰」，郭柏妍坦言首次與女生打鬥，雙方更決戰了一個晚上，最大突破則是飾演「綠茶婊」，某些場口更要向人破口大罵，郭柏妍坦言有難度，皆因平時很少與人吵架，更笑言拍劇期間為投入角色辛苦了胞弟：「我會有事冇事都搵啲嘢同佢鬧吓交，所以趁呢個機會同佢講聲對唔住，但我覺得我同細佬感情反而突飛猛進咗。」