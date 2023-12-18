同新婚老公嗌大交 吳嘉儀講到喊 唔做離婚KOL

今年8月結婚的藝人吳嘉儀（阿七）前晚現身節目時承認跟丈夫發生小風波，現時處於冷靜期，要尋求專業人士協助，期間一度爆喊表示不想做離婚KOL，令人心痛！

阿七早前在社交網連環貼文暗示夫妻不和，更疑被趕出家門無家可歸，前晚阿七出席籌款節目《歡樂滿東華2023》，她承認因生活上小事跟老公發生爭執，講到兩人結婚不足4個月就爆衝突，她說：「其實我哋同居咗5年，向來係歡喜冤家，不過近期佢工作上有啲壓力，佢冇話好惡咁對我，只係有啲牢騷同衝動，當日佢封鎖咗我個電話號碼，我返咗娘家傾訴。」提到她自爆老公更改了門鎖的密碼令她有家歸不得，此時她開始眼濕濕說：「細節唔想講，佢係發小朋友脾氣，但佢係冇傷害我，只係講咗啲唔理智嘅說話。（老公有冇氹番你？）有，今日都係佢車我嚟。」

至於是否對婚姻仍有信心？她坦言大家需要時間沉澱，以及找專業人士幫助加強溝通，此時她愈說愈激動並淚如雨下：「唔想做離婚KOL，最唔開心嘅係家人覺得兩個人嘅事應該閂埋門講。（打算離婚？）冷靜中，大家有傾偈同食飯。」她又為將家事寫上社交網令朋友及家人擔心而感到抱歉。

林迪安狠心炸女 另外，聲夢歌手林沚羿與爸爸武術指導林迪安上演飛車射箭及爆破，期間有木棍在她耳邊擦過，場面驚險。林迪安被指狠心炸女，他笑言：「唔炸唔得，幫佢改咗個名係『當紅炸沚羿』，炸完就大紅大紫。」她讚女兒有當動作演員的潛質，但需要先減肥。而林沚羿稱若能繼承父業也感開心。

節目最後共籌得130,888,888元，籌得最高善款的表演環節是由汪明荃與羅家英合唱的粵劇折子戲《蝴蝶夫人之大婚》，籌得421萬5千5百元。