「峰」騷亮相「六福珠寶賽馬日」 麥明詩未雨綢繆 儲定奶粉錢

「十優港姐」麥明詩昨日以低胸裙盛裝出席「六福珠寶賽馬日」，最近努力增肥的她上圍看來更有睇頭，她謙稱身材浮動，並以「高山低谷」作比喻。之前講明恨結婚生仔的她揚言要儲定奶粉錢，認真有準備。

麥明詩（Louisa）、蔡穎恩、顏子菲、施匡翹、李靖筠、黃美棋及陳爽等多位靚女昨日齊集沙田馬場舉行的「六福珠寶賽馬日」，Louisa透露近期積極增肥：「因為之前太瘦，媽咪好擔心我身體，所以我努力食多啲同做運動，依家都肥咗幾磅。（上圍都升Cup？）我向來有高有低，高山低谷咁，無論係外貌、狀態都幾浮動，所以要保持開心、多運動同多休息。」

Louisa身上佩戴名貴首飾，被問到將來結婚是否也要有相當分量的行頭？她笑言：「想靚，都要靠人支持。（未來老公支持你？）佢未，要儲吓錢先。（佢要儲老婆本？）我都要儲錢，未來需要用好多錢。（儲定奶粉錢？）絕對係，我自己都可以飲。」

另外，提到有不法之徒以Louisa的名義開投資理財班，她呼籲大家不要受騙，並強調自己從未從事過相關行業，向來投資保守，甚少買賣股票。

蔡穎恩來年財運傍身 同場的蔡穎恩（Evelyn）以低胸薄紗裙示人，笑言只要靚就可以禦寒，問到老公可有投訴太性感？她坦言：「今日冇畀老公睇，我會着番件羽絨先畀佢睇，佢會尊重我嘅衣着。」Evelyn表示不熟悉賽馬，但會下注發聖誕財：「有人話我出年有財運，有機會中六合彩三獎，但可能只係氹我開心。」Evelyn還透露晚上會與丈夫一家提早吃冬至飯，幸福的說：「唔使我下廚，今晚出去食，而且我老爺好叻下廚，我冇機會大顯身手。」