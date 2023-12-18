娛圈單打：又甜又有身手 東華一大亮點

一年一度的籌款節目《歡樂滿東華》圓滿舉行，雖然年年如是，行禮如儀，但做善事始終受歡迎。當晚有一個女仔的表現令人眼前一亮，那就是武術指導兼演員林迪安女兒林沚羿（Venus）！她先在高空吊威吔打空翻再跳上車，再在行駛中的貨車射箭，難度不低！伊人亦不辱父親之名，成功完成挑戰！

林迪安坦言，練習時阿女從未成功射中目標，最終超額完成，令他老懷安慰，而在場總理亦慷慨捐出80萬元，皆大歡喜。不過網民的重點，不止放在Venus的身手上，更被她的甜美外形迷倒，大讚她夠晒靚女。23歲卜卜脆，Venus一鋪上位，未來應該有更多發展機會。

她在美國出生，父母待她如珠如寶，從小悉心栽培，幼稚園時期已學唱歌，3歲被《蜘蛛俠》導演看中，有份演出《蜘蛛俠2》，與男主角杜比麥佳亞有對手戲，飾演被他在火場拯救的小女孩。真係唔講唔知道，一講嚇一跳！

Venus原來參加過《聲夢傳奇》，可惜14強止步，其後開始參與TVB綜藝騷，校園劇《青春本我》也有份參演，不過始終未令人留下深刻印象。今次繼承爸爸衣鉢，以敏捷身手示眾，獲得一致好評，可見天時地利人和有齊，在父親助力下，畀足機會上位。當然啦，都要她訓練有素，不怕危險同辛苦，先至有先聲奪人的效果！

數月前她推出派台歌《Take a break》，正式出道，可見不忘唱歌夢，一於歌影視全方位出擊。面圓圓眼大大，外表討好，是Venus最煞食之處，又甜又打得，走呢條路線有得諗呀！