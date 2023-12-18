期待「中頭獎」效果 高海寧認真求戀 唔想嘥時間

高海寧

藝人高海寧早前為馬國明與湯洛雯婚禮擔任姊妹團成員，除了被現場氣氛感動落淚，更幸運「中頭獎」，被花球砸中，笑言自己也很期待效果，但不會着急，希望認真找個如意郎君。

無綫熱播劇《新聞女王》一班演員包括高海寧（高Ling）、何廣沛及林正峰等，昨日到九龍灣為《新》劇宣傳拉票。日前為好友湯洛雯婚禮任姊妹的高Ling，驚喜被花球砸中，笑言今次是花球選中她，很期待效果。

高Ling指婚禮當日自己多次感動落淚，大讚一對新人是絕配：「佢哋一齊之後對雙方都有好嘅影響，馬明開朗咗，阿湯就更加識得照顧人。」她指雖然幸運接到花球，但今次行程未有合眼緣對象，問她是否要上載水着照來吸引異性？她笑謂：「如果要着泳衣吸引返嚟嗰啲唔要啦！」她坦言會以認真的態度去選擇，不想「玩玩吓」浪費時間。談到《新》劇大受好評，會否想拍續集？她說：「想！佘詩曼都開聲話願意拍續集，我諗應該會成事，畀啲時間總監製度劇本。」

林正峰為高Ling拉票 劇中與高Ling飾演情侶的林正峰，對外界能接受他們這一對感到意外，並坦言一直有留意觀眾的評價，對於被提名「飛躍進步男藝員」，有感劇集獲好評已很滿足，呼籲大家將票投給拍檔高Ling。