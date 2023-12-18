中娛星動：處女仙俠劇火熱 趁勢添食 趙露思新作又湊新人 粉絲阻接拍

內地「95後小花」趙露思首度參演仙俠劇近日播出，隨即成為爆款劇，熱度一度超越同期劉詩詩的新劇，有製作單位於肥水不流別人田的情況下，火速啟動一早與趙露思斟洽的下一部仙俠劇，不過該劇男主角名氣不響，惹來粉絲不滿。

去年憑古裝劇《且試天下》及《星漢燦爛．月升滄海》爆紅的趙露思，今年暑假再憑甜寵劇《偷偷藏不住》成為流量小花，劇接劇的她深受製作單位歡迎，故仙俠劇新作《神隱》煞科僅8個月，已火速趕製後期，並安排本月中首播。

面對同期有內地一線花旦劉詩詩夥拍男星劉宇寧的話題劇《一念關山》，趙露思的《神》劇亦以強勢姿態登場，甫開播便收視高開，熱度榜更一度超越長期位列榜首的《一》劇，雖然未幾回落第二位，但劇迷相信要重奪冠軍旨日可待。而由於趙露思正與劉宇寧二搭拍攝新劇《珠簾玉幕》，故網友取笑2人劇內恩愛，劇外卻要為第一排名而爭崩頭。

喜見熱播角色非低智商 有見《神》劇反應理想，即使趙露思趕拍中的《珠》劇仍未煞科，有傳另一部仙俠劇《錯世》亦等她開工。其實該劇早於6月時已官宣，惟遲遲未有開鏡日，全因當時考慮到趙露思從未演過仙俠劇，故想靜待《神》劇反應再作招商，如今劇集播出短短數日已成熱話，自然對新作信心十足，所以決定開綠燈啟動製作，只靜待她的檔期。不過新作將搭檔新人何與卻引來粉絲不滿，指其公司捧新人根本無助趙露思事業，更表明要抵制她接演該劇。

而趙露思近日與《神》劇拍檔王安宇合體宣傳，2人從戲內甜到戲外，王安宇從後環抱趙露思，又玩捏臉，他們還不斷鬥嘴，CP感十足，更被網友搞笑催婚。席間，趙露思提到接演此劇的關鍵，全因受不了很多劇的女主角都要做低智商事情，惟今次角色比男主角聰明，故二話不說便接拍，對於劇中原聲配音太嗲令部分網民不滿，她說：「掌聲噓聲都勝過於無聲，所以我非常希望大家能多分享你們看的心情，如果大家覺得我們劇裏有哪些Bug都說出來，這就是追劇的氛圍，這樣我們會更好。」

劉詩詩開新劇前享親子樂 另一邊廂，盛傳婚變的劉詩詩，似乎未有受劇集熱度被蓋過而洩氣，如常繼續於網上落力谷劇，有指她挾住《一》劇效應，已火速接了下一部古裝劇，亦有指她趁空檔做回廿四孝媽媽返家照顧兒子，順道陪伴家人，皆因稍後開劇將又離開一段長時間。而詩詩的拍檔劉宇寧雖然演技在線，但顏值一直備受批評，更被嘲「古裝醜男」，雖然他回應時盡顯高EQ表示「有被討論是榮幸」，但近日有自稱修圖師的網民爆料，指劉宇寧於劇中要求最多面部修圖，亦有網民指他因修圖失誤，變成大小眼的畫面，結果又再引來熱議。