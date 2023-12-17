歌謠祭改名變日韓騷捱轟 LE SSERAFIM IVE照撐場

KBS主辦的大型音樂騷《2023 Music Bank Global Festival》先後於本月9日及15日在日本及韓國舉行，由人氣女團IVE主將張元英與男團SF9前成員路雲擔任主持，日本的演出邀得LE SSERAFIM、NewJeans、NCT 127及NCT Dream等組合參與演出，而宣美、IVE、aespa、ZEROBASEONE、RIIZE及CRAVITY等歌手則參與前晚在韓國舉行的演出。

KBS從2006年起每年在韓國舉行《KBS歌謠大祝祭》，是韓國年末音樂盛事之一，不過今年8月突然傳出KBS計劃將活動移師日本舉行，惹來大批韓國網民不滿，直言就似在韓國舉辦日本年度盛事《紅白歌唱大賽》一樣荒唐，KBS即解釋指因海外粉絲在疫情期間沒有機會見韓流歌手，最後無視反對聲音，將《KBS歌謠大祝祭》改名為《2023 Music Bank Global Festival》，並在日、韓兩國舉行，而日本演出的門票價格高達1,200港元，比不少韓星演唱會門票還要貴，有韓媒擔心KBS「做壞規矩」，今後可能會有更多韓國大型盛事為了到海外吸金而移師其他國家舉行。