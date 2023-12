歌謠祭改名變日韓騷捱轟 LE SSERAFIM IVE照撐場

NewJeans唱得最多

NewJeans在騷上演繹《OMG》、《Ditto》及《Super Shy》等5首人氣歌曲,是表演最多曲目的歌手,LE SSERAFIM則唱出《Burn the Bridge》、《UNFORGIVEN》及《Eve, Psyche nd The Bluebeard's Wife》,aespa就演唱《Spicy》和《Drama》。