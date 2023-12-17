暢所欲玄：房間久不住人 如何改善環境氣場？

房子是固定不動的，屬陰；人是活動的群體，屬陽；一陰一陽之謂道。長時間不住人的房子不僅滿布灰塵，生出黴味，陰氣橫生，還會導致家宅陽氣不足，污染氣場。若貿然入住這類房子，自身運勢必定會折損，建議先做好以下4步來改善其環境氣場！

1.室內燈光照明：長期不住人的家宅多充斥大量陰寒之氣，陰陽磁場失衡。燈是用來發光、發熱、發亮，五行屬火，可以散發陽氣，平衡家宅磁場，故開門要第一時間打開全宅的燈光，給房間增添陽氣。

2.開窗通風：在家居中，窗戶又稱為風水之眼，重要之處可想而知。開窗通風有助排走宅內的黴氣，可以有效地利用陽光中的紫外線殺死病菌，淨化空氣，讓房間的環境氣場變得生氣蓬勃。

3.打掃衞生：想改善家居風水，第一步是從打掃開始。將污穢清理乾淨，不但可令自己住得舒服，同時催旺家宅生氣，潔淨磁場，也為自身和家人開啟好的運氣。

4.進行裝飾：對家宅進行合理的裝飾，譬如擺放綠植以生旺宅內的生氣，又或者掛一些代表喜慶、吉祥的中國結或紅色工藝品來接引喜氣，亦可考慮擺放吉祥風水品為家宅增添旺氣。

玄學名師黃楚淇