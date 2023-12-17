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林襄樹大招風 慘被圍攻
台灣啦啦啦隊女神林襄參加的節目《炸裂吧！女孩》日前播出第2集，節目中她被所有女孩視為「假想敵」，慘遭圍攻，令她錄完節目後大呻「隔天起床腳痛到感覺沒辦法走，好可怕喔！」而她早前在節目中被問到「最想嫁的五大職業」，她自爆工程師是最想嫁的對象。
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