林襄樹大招風 慘被圍攻

台灣啦啦啦隊女神林襄參加的節目《炸裂吧！女孩》日前播出第2集，節目中她被所有女孩視為「假想敵」，慘遭圍攻，令她錄完節目後大呻「隔天起床腳痛到感覺沒辦法走，好可怕喔！」而她早前在節目中被問到「最想嫁的五大職業」，她自爆工程師是最想嫁的對象。