12月17日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月17日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
姚焯菲升呢老闆 做生招牌
「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）雖於外國留學，仍然心繫幕前事業，一有時間便返港保持人氣，近日，她更升呢做老闆，將與好友於本月19日推出服裝品牌。而她與友人更親自為品牌做「生招牌」，擔任模特兒拍硬照，Chantel更露腰晒香肩，非常吸睛。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231217-1217_00282_065/姚焯菲升呢老闆--做生招牌
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc