姚焯菲升呢老闆 做生招牌

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）雖於外國留學，仍然心繫幕前事業，一有時間便返港保持人氣，近日，她更升呢做老闆，將與好友於本月19日推出服裝品牌。而她與友人更親自為品牌做「生招牌」，擔任模特兒拍硬照，Chantel更露腰晒香肩，非常吸睛。