許紹雄嫁女 專責埋單 宣萱Bobby得意忘「情」 兩手揈揈

資深藝人許紹雄愛女許惠菁（Charmaine）昨日出嫁，與新加坡男友拉埋天窗，並於跑馬地舉行婚宴。一向人緣甚佳的許紹雄，獲圈中不少朋友前來到賀，當中包括陳豪夫婦、宣萱、歐陽震華、黃浩然夫婦、江若琳夫婦、郭晉安、馬德鐘等。許紹雄出名疼錫女兒，問他可會不捨得女兒出嫁？他笑言：「唔會，有人照顧佢不知幾開心。」他還搞笑指女兒婚禮由太太一手去搞，自己「唔好彩」要負責埋單。

「搞笑孖寶」宣萱與歐陽震華（Bobby）鬥烏龍，事緣宣萱一見到歐陽震華即開心上前打招呼，得意忘形之下，兩人均把「人情」留在車內，由於宣萱穿上斗零踭高跟鞋，故要Bobby幫手去攞，十分搞笑。兩人受訪指跟許紹雄相識多年，宣萱還笑言：「希望佢唔好咁傷心，嫁女係開心嘅，但佢一定唔捨得。」

育有三個小朋友的陳豪和陳茵媺，被問到有甚麼生B秘笈傳授給一對新人，陳豪幽默地說：「有，有，有！海狗丸，Benz哥（許紹雄暱稱）代言嘅，我都好主張佢哋快啲生，早生早着，早啲甩身嘛。」陳豪生鬼回應，逗得在旁的陳茵媺哈哈大笑，兩夫婦一個講一個笑，相當甜蜜！

新娘畀老公90分 一對新人於社交平台分享早上向父母以及親友斟茶片段，他們受訪時亦互讚對方心地好，很孝順，新娘子給老公90分，餘下的10分是給對方有進步空間。

杜燕歌和韓馬利是新娘的契爺、契媽，睇住Charmaine長大，兩人之前一直在橫店拍劇，昨才趕回港飲喜酒，韓馬利表示：「阿女一出世已經同我哋上契，佢哋跪地斟茶時我都眼濕濕好感動，女婿讀書、工作都好叻，絕對可以放心交託。」她指老公一早準備了龍鳳鐲送給契女，杜燕歌笑指雖然老土但他喜歡傳統。