又一對緋聞男女「降呢」同事 郭柏妍丁子朗零交流 搶住認單身

緋聞情侶丁子朗與郭柏妍前晚出席活動，卻形同陌路零交流，更齊齊自稱單身；相反提到劇中女友馮盈盈時，丁子朗大爆跟對方有大量情侶動作戲。

馮盈盈、丁子朗、郭柏妍及馬貫東等前晚現身新劇《妳不是她》宣傳活動。緋聞男女丁子朗與郭柏妍在劇中全無對手戲，2人在現場亦全程零交流，郭柏妍否認刻意避忌：「冇避忌，大家係同事、朋友。（你係咩感情狀態？）非常平靜，同自己過得好開心，真係冇男朋友，同工作拍拖。」至於丁子朗被問到會否約郭柏妍看首播時？他同樣聲稱單身：「依家冇女朋友，真係㗎，係以單身狀態睇套劇。（約郭柏妍睇？）我嗰日應該唔喺香港，要上網睇自己。」

丁子朗透露跟馮盈盈在劇中飾演情侶，不乏激咀親密戲：「我哋由門口咀到廚房、梳化，去到打機位之後先入房，真係好激，唔係講笑。（現實中有試過咁激？）咁又冇，屋企邊有咁大。」

馮盈盈親熱戲勁離地 至於馮盈盈亦表示現實中沒如此激烈的經驗：「只能講劇中嘅情侶互動係離地，現實中點可能咁厲害。」她承認拍攝時感到尷尬，因現場有很多工作人員，所以要找女監製試戲。丁子朗指她在劇中是完美伴侶，除了會陪男友打機，又會扮賽車女郎滿足宅男幻想，笑說：「如果係我女朋友就不得了！」另外，提到劇集將緊接熱播劇《新聞女王》播出可有壓力？馮盈盈笑言冇得比，所以沒有壓力，丁子朗則說：「我有壓力，希望大家感受我哋嘅甜蜜。」