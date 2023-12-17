娛樂

方力申新年目標要減肥

方力申透露聖誕節會約女友。 方力申透露聖誕節會約女友。
方力申透露聖誕節會約女友。
藝人方力申和劉倩婷等昨日出席活動，舞台劇後增重10磅的方力申表示暫時沒有減肥打算，又謂聖誕節將與家人朋友慶祝，同時也會約女友，但禮物則未確定。他透露元旦前夕會北上到佛山出席倒數活動，並稱希望新的一年能成功減肥。至於育有兩女的劉倩婷則表示打算留港度佳節。
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