12月17日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月17日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
方力申新年目標要減肥
方力申透露聖誕節會約女友。
藝人方力申和劉倩婷等昨日出席活動，舞台劇後增重10磅的方力申表示暫時沒有減肥打算，又謂聖誕節將與家人朋友慶祝，同時也會約女友，但禮物則未確定。他透露元旦前夕會北上到佛山出席倒數活動，並稱希望新的一年能成功減肥。至於育有兩女的劉倩婷則表示打算留港度佳節。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231217-1217_00282_035/方力申新年目標要減肥
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc