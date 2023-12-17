娛圈單打：視后終於都嗌走 粉絲個個拍爛手

人見人愛、車見車載的視后李佳芯（Ali），長期遭TVB投閒置散，早就不是新聞。即使視后開到聲恨拍劇，一樣無法如願，甚至連台慶大日子都慘遭內地平台全程打格，莫講話Ali心淡，觀眾都睇唔過眼，力勸Ali早點離去，再謀發展。畢竟世界咁大，魚唔過塘唔肥！

唔知係咪聽到觀眾呼聲，一直唔肯鬆口的Ali亦放出風聲，直認跟TVB只剩下很短的合約，雙方雖有保持溝通，但始終傾不攏，暗示隨時完約走人。與大台高層早前表示，Ali仍有長約，不會待薄她的說法明顯不同。網民紛紛支持Ali，贊成她無謂蹉跎，趁有價有市快點走，出面大把世界。

咁又係，家陣潮流興出走，一線花旦如黃智雯、唐詩詠固然同大台SAY BYE，小花們亦毫不留戀，例如前華姐冠軍鄧佩儀，寧願留在加拿大也不返歸。Ali如果離開大台，肯定不愁出路。事實上，視后非常本事，揚言靠自己搵錢進駐貝沙灣豪宅，就算冇咗TVB呢個大靠山，一樣冇有怕。

之不過，Ali一直醉心演戲，可惜拍完《有種好男人》之後長期冇劇開，只獲安排做節目主持。早前播出的《日本18種住法》，Ali連凶宅都要過夜，睇到觀眾大感心痛，批評TVB糟躓視后，唔慘情就假！

正因為Ali恨拍劇，一旦離開大台，恐怕更難有機會。儘管今時不同往日，但係一台獨大優勢仍在，就連DO姐過檔友台做旅遊節目，不論收視還是口碑，都無法跟她在TVB的時期相提並論。Ali一走，拍劇機會會唔會仲渺茫呢？