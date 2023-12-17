林海峰「內定」叫綵排攞獎 姜濤「交戲」扮驚喜：唔好玩我

電台DJ林海峰一如本報率先報道，邀MIRROR人氣王姜濤任嘉賓，為個唱「吸飛」之餘，亦安排姜濤為獎項拉票，可是在首場個唱上，兩位「演技派」齊交戲扮「偶遇」，且姜濤全程天然呆十問九不知，被網民笑「戲屎」。

林海峰（Jan）一連3場首個個唱於前晚假亞博開鑼，在最後環節時，他加插「我最喜愛的男歌手」最後五強「棟篤唱版」，張敬軒、陳卓賢及尹光等逐個被點名有機會攞獎，而提到去年由他頒發「我」獎給Anson Lo時，他卻說：「滿城風雨喎，我都係少講為妙。」而數到姜濤前，全場佔三分一入座率、穿上姜濤自家品牌服裝的姜糖（粉絲暱稱）不停大叫姜濤，Jan在台上笑說：「佢好似嚟咗咁樣喎。」之後再扮驚喜說：「係喎，我約你1月1號，你做乜咁早嚟，你早嚟就會有獎呀？我依家綵排緊，不如你上嚟一齊綵排。」而台下的姜濤即做出「意外被發現」天然呆表情後，再邊笑邊摸頭行上台，心急的Jan笑問：「你行得咁慢，食咗好多嘢咩？」

「即興」表演唱Live 終於等到掩半邊嘴上台的姜濤，Jan叫他跟觀眾打招呼，姜濤說：「大家好，我係姜濤。唔好玩我。」但Jan續說：「綵排啦你。」笑到失控的姜濤反問：「綵排乜嘢？我有啲驚，你想點？」當Jan示意將舞台交給他分享扮在叱咤得獎講感受，姜濤即求饒說：「講咩……我唔知。」又自言只想「靜靜地」睇騷，表示沒想過上台，Jan說：「我知，睇我對你冇幫助，有害啦只係。」當姜濤聽見《蒙着嘴說愛你》的音樂時，先「吓」了一聲，由於沒有戴耳機，他一直按着右耳捉拍子，直至演唱完成才慌忙落台，一場「明知扮唔知」的趣劇落幕。

容祖兒趕住捧場 而捧場睇騷的還有容祖兒、蔡一智夫婦等，祖兒於社交網晒後台合照，留言：「竟然趕得到去睇Jan，雖然亞博大塞車，無損我的雅興。」又謂佩服Jan早上開咪，晚上開騷，形容他是精力旺盛的「小學雞」。