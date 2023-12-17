蔡思貝工作撞期趕餐懵

蔡思貝今次做姊妹有點狼狽，因工作關係險錯過好友的大日子，她說：「有幸做到佢嘅姊妹，其實我好開心，今次都幾驚險，差啲就去唔到婚禮，因為咁啱撞咗拍攝工作，所以我一到埗就即刻去咗佢哋嘅結婚儀式，可以見證到佢哋對大家嘅愛的宣言，我好感動亦替佢哋兩個好開心。」