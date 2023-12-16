中文台節目表 翡翠台
6:00 香港早晨及環球新聞檔案
7:45 香港早晨
9:00 明星運動會及兩文三語通天下
9:55 京都畫報
10:25 古城百景
11:00 兩個小生去Camping
11:55 宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 兩文三語通天下及諸朋好友
2:20 煮戰
3:20 香港情心
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 奇妙的動物之動物新紀錄
5:30 櫻桃小丸子
6:00 財經透視
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 兩文三語通天下及東張西望
8:00 歡樂滿東華2023（直播）
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:35 歡樂滿東華2023（直播）
2:30 東張西望
2:55 香港原味道
3:25 周六聊Teen谷
3:55 古城百景
4:30 煮戰
5:30 京都畫報
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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