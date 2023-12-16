日劇天王紆尊降貴 木村閒到慌 Call監製𢱑做配角

51歲日劇天王木村拓哉過去一年諸事不順，受事務所已故創辦人性醜聞影響，以致工作大減。有指他近日主動聯絡相熟電視台監製𢱑撈，甚至不介意「紆尊降貴」演配角。

木村屹立藝能界30年，卻因失言力撐鬧出性侵醜聞的已故尊尼事務所創辦人Johnny喜多川，令形象受挫，今年秋天開鏡的《教場》系列特別篇臨時叫停，廣告商亦與他劃清界線，原定代言的男士高級護膚品廣告被飛，改由反町隆史與松嶋菜菜子巨星夫妻檔演出。

雖然多名同門師弟相繼走人，但身為事務所一哥的木村為了表忠，已決定簽約尊尼新成立的經理人公司STARTO ENTERTAINMENT，但以往工作排到幾年後的他，除了性醜聞前斟落的《摘星廚神》電影版及明年4月的新劇外，明年夏天以後的工作安排並不明朗。

面臨演藝事業大危機，木村當然不會坐以待斃，被爆主動聯絡相熟電視台監製直言有空檔，揚言若有合適作品的話，不介意演出配角。即使木村「紆尊降貴」甘做綠葉，電視台高層仍擔心要找一流演員配合他，會令製作費大增，以致不敢貿貿然起用。

愛女被彈動作不雅 此外，一向不得網民歡心的木村愛女光希，最近為代言毛毛靴拍廣告，身穿熱褲戙高腳大晒美腿，但因下身位置尷尬，被網民批評不雅。