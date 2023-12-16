娛樂

孫慧雪自嘲殺人鯨身材
藝人孫慧雪今年7月誕下第二胎，產後極速收身，昨日她網晒帶大仔到水上樂園遊玩的影片，她最初穿着長袖泳衣，之後換上黑色比堅尼騷身材，她搞笑表示：「點解人人都可以游得咁優美，但無論我幾盡力扮優雅，出嚟嘅效果都似一條殺人鯨多啲，怕水怕到乸埋口面。」
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