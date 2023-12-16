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劉雅瑟為新片獻Sing
金像影后劉雅瑟為新片《潛行》獻聲，以溫柔的聲線唱出片尾曲《道理都懂》，她曾表示當初接劇本時，最打動她的是人物小傳上的一句話「除了愛人，都是外人」，而她為角色作出特別設計，因角色經歷過傷痛，故緊張時會有揉紙團的習慣，加上她對角色有理解，故演繹歌曲時自然代入其角度，通過輕柔堅定的歌聲唱出歌詞。
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