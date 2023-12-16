娛樂

Candy恨演戲多過出歌
女團COLLAR成員Winka日前推出單飛歌《說好的未來》，MV找來隊友Candy與藝人張芷澄演出，更與MIRROR成員Jer早前推出的歌曲《大海少年》作前後呼應。問到可渴望也推出單飛歌？Candy希望有能力時可以，但相比之下更想演出舞台劇。
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