Candy恨演戲多過出歌

女團COLLAR成員Winka日前推出單飛歌《說好的未來》，MV找來隊友Candy與藝人張芷澄演出，更與MIRROR成員Jer早前推出的歌曲《大海少年》作前後呼應。問到可渴望也推出單飛歌？Candy希望有能力時可以，但相比之下更想演出舞台劇。