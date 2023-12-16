娛樂

鍾嘉欣enjoy life 點知賴嘢！

鍾嘉欣手臂旁有白色痕迹，難道真的中招了？ 鍾嘉欣手臂旁有白色痕迹，難道真的中招了？
鍾嘉欣手臂旁有白色痕迹，難道真的中招了？
藝人鍾嘉欣近日分享多張美照與粉絲互動，穿上啡色長外套的她身處海濱長廊，靠着欄杆悠然自得地拍照。鍾嘉欣發文表示要享受慢生活：「Slow down and enjoy life. 」不過，有網民指她靠着的欄杆布滿白色印，疑似雀鳥糞便，嘉欣靠在欄杆上拍照，感覺有點不衞生。
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