自爆求婚甜蜜過程 林心如陳喬恩同框 情敵交鋒

台灣女星林心如事業如日方中，日前她現身內地節目時，與丈夫霍建華的前度女友陳喬恩同框亮相，這個被視為「情敵交鋒」的畫面震驚網民。另外，她又罕有地爆出當年丈夫向她求婚的過程，溫馨細膩。

台灣女星林心如與丈夫霍建華結婚7年，育有愛女小海豚，婚姻羨煞旁人。最近，林心如於內地綜藝節目《我們的美好生活》中，與前「情敵」陳喬恩同框亮相，這個組合演出令網友相當吃驚，因為陳喬恩是霍建華前任女友，如今她已嫁給年輕9歲的馬來西亞富二代藝術家曾偉昌，不時甜蜜放閃。雖然大家已各自組織家庭，但今次2人不避嫌地同框，既罕見又為粉絲帶來驚喜。

返屋企有𤓓味 節目中，林心如與蔡少芬、鍾楚曦等人清談，蔡少芬突然問起霍建華當年的求婚過程，林心如沒有閃躲，更七情上面憶述當時她一個人回到寓所，聞到全屋充斥着一股𤓓味：「一回家以為家裏瓦斯沒關，有着火的味道，然後朋友們全跑出來，我就知道了。」她亦提到與丈夫霍建華認識了10年，拍拖半年已決定結婚。林心如在節目中亦投訴從來都未試過與丈夫十指緊扣地行街，網友笑言霍建華要識做了。