鍾情拍劇 演員路有阻滯 李佳芯續約未傾掂 隨時離巢

藝人李佳芯（Ali）繼在無綫內地官方平台上被「消失」後，又指被「掟」往澳洲在華裔小姐競選活動上身兼三職，昨日Ali出席活動時直言跟無綫合約快將結束，但至今仍未傾到合適條件，暗示可能隨時離巢。

Ali昨日到荃灣出席彩妝活動，她否認在澳洲被安排做司儀、評判及嘉賓：「我冇做司儀，司儀係安德尊，同埋我唔係第一次去華姐決賽，19年同陳豪都一齊做過。（介意被形容『掟』走？）唔緊要，都明白報道要吸引人。」Ali已長時間未開新劇，她指公司有Hold她檔期，亦有監製找她洽談劇本，但因劇集涉及資金問題而要延期，一切等公司安排。

對爭獎平常心 對於出席台慶後，她被無綫內地官方平台遮樣，Ali表示沒有了解原因，又稱：「我又唔係第一年（被遮樣），繼續做好自己。（高層樂易玲話你仲有好長合約？）其實仲有一段短時間，合約一路都有傾，但仲未傾到一個適合嘅Offer，所以再傾吓先囉！（公司有誠意挽留你？）公司要用嘅人仲有好多，我又未聽到呢方面消息。（你自己意向？）我到呢刻都仲係好鍾意拍劇，但演員好被動，上天要我停就停，行就行，惟有順住條路行。」

Ali在台慶頒獎禮上獲提名「最佳女主持」，問她可有信心？她笑言：「公司咁多好嘅節目主持，如果我攞叫我情何以堪呀？隨緣啦，獎項嘅嘢唔會強求。」