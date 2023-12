樂壇天后林憶蓮神隱3年,近日突然動作多多,上月透過團隊在社交網「打假」,上周五又突然開設官方社交網帳號,似為復出鋪路。前日她終公布新動向,分享一張型格側身照,宣布下周四於專輯《0》數位版面世5周年推出精裝版CD,並說︰「The CD version of "0" is coming to town!」海報下寫着:「時空送來禮物。細釀歸零,回到《0》點,重啟憶蓮音樂世界的生命力與能量。」並以「不想屈服的自我,在輕柔與激昂之中彰顯」作結。另外,有消息指憶蓮計劃開演唱會,據悉她去年已着手籌備,更會邀好友倫永亮做拍檔。