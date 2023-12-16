網民最愛女主播 佘詩曼10倍選票大勝李施嬅

視后佘詩曼在新劇氣勢強勁，被睇好於下月舉行的無綫頒獎禮第3度封后！而在近日舉行的「最受歡迎女主播」投票中，她的成績一支獨秀，票數是第2名的李施嬅足足10倍有多，未於頒獎禮埋牙已率先攞頭彩！

由佘詩曼（阿佘）與馬國明擔大旗的無綫台慶劇《新聞女王》進入直路，由於劇中的「電視女主播」投票引起網民熱議，無綫社交網近日推出相同票選，讓網民齊齊參與，投選心目中的最喜歡女主播。

活動於前晚開始，一日已吸引逾8,000人投票，反應熱烈！開劇至今由頭帶到尾的阿佘，勁吸逾7,100人畀Like，票數是憑逾530票排第2的李施嬅足足10倍有多，成績驕人！留言區亦有近9成是支持她的發言：「阿佘果然大熱門」、「論演技、氣場，佘詩曼都很厲害！」其餘排名依次為高海寧（高Ling）、何依婷及車婉婉，由於王敏奕的角色已被調往網誌部，不符合資格而未能入圍，有網民搞笑地「派嬲」抱不平：「最靚嘅劉艷呢？」、「還我劉艷！」

高Ling獲撐攞女配 劇中高Ling與Joe Junior的父女情亦感動不少網民，當中一場高Ling邊喊邊努力掛上笑容的演出，被網民大讚演技大躍進，力撐她是今年「最佳女配角」的不二人選：「佢都係時候攞獎」、「高Ling喊戲值得一個女配角獎」。

此外，《新》劇被內地媒體形容「向外界展示了新聞行業中真實存在的矛盾」，更獲內地大學列為影視精品解讀課程中的教學案例，用作課堂上與學生分析及討論，認真威水。