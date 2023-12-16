首個校園騷 炎明熹造型炒車 靚聲救場

炎明熹（Gigi）出道兩年已獲封小天后，深受廣告商及製作單位歡迎。早前她趁大學開學前作最後衝刺，於香港及內地工作瘋狂吸金，短短3個月輕鬆500萬落袋，早前家人更為她將真名「王佳恩」改為「王爖熹」，望其運勢更加強勁。

成為大學生後的Gigi氣勢未減，除了開學初期以學校代表身份現身香港國際時尚匯展，前日她再以學生身份首度參與學校舉行的年度音樂會演出，當日汪明荃以召集人身份參與，其他演出嘉賓還有男高音歌唱家莫華倫、香港舞蹈團及理大管弦學團等，由於門券是給內部人士及學生觀賞，故一眾Gigi粉絲也未能到場為偶像造勢，不過有觀賞音樂會的網民拍下其演出片段給粉絲「止渴」。

粉絲寄語注重學業

穿上黑色吊帶裙的Gigi，演唱期間玩跌膊、又透出黑色Bra，另類性感，惟雙腿向來有肉地的她，卻穿上超長Boot包到上大髀，結果一雙象腿表露無遺，雖然打扮略見失準，幸以其靚聲補救，於管弦樂團伴奏下，一口氣唱出《Only For Me》、《今生今世》多首歌曲，將現場氣氛推至高潮，而於音樂會謝幕過後，Gigi即被表演者及嘉賓、老師團團圍住邀她合照，她也一一答應，還不時做出趣怪表情，童心未泯。曾揚言要為應付年底舉行首次校內試而閉關溫書的她，近一個月來卻頻頻現身活動，粉絲雖見偶像曝光率高感開心，但另方面亦擔心她未能事業、學業兩兼顧，紛紛留言寄語她要好好分配時間。