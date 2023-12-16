中娛星動：逼導演發「排位聲明」 趙麗穎楊冪爭做阿二淪笑柄

陳可辛執導、章子怡離婚後的首部電影日前正式開拍，有份演出的易烊千璽日前被拍得入組拍攝。之前一直指楊冪及趙麗穎有份參演，更惹來「女配角」爭議，昨日官方突然罕有官宣，當中一句尤為引人注目：「官宣全部陣容，主演排序會以其所飾角色的出場順序為準。」陳可辛以此平息「趙楊」爭位，網民都嘲諷要為兩女送上一塊遮羞布！

內地女星章子怡接拍導演陳可辛執導的新片《醬園弄殺夫案》，此片籌備7年，亦是章子怡離婚後首部電影，日前已開拍。電影男主角是雷佳音，而章子怡是殺夫案的女主角，有指趙麗穎片中角色的重要程度僅次於她，因為原著小說中她們是閨蜜，愛上同一男人而鬧翻，後來女主角入獄，閨蜜寫書為她翻案，從戲份上看，趙麗穎是女配角的成數較高。至於楊冪所演角色是章子怡獄中好友，原著中着墨不多，但電影版劇本的戲份會否有所增減則仍是未知之數。

「是金子就不會被掩蓋光芒」 電影除了男女主角有定案外，一直未有官宣女配角及客串角色，早前趙麗穎及楊冪的粉絲就在網上就「女配角」是誰而吵個不停。楊冪的粉絲自行宣布偶像擔任女配角，並自製與章子怡同框的海報，事後楊冪在社交平台發文：「能打動一個演員的，應該是好的劇本、好的角色、好的搭檔、好的團隊。演員首要任務是角色塑造，每個角色都有各自的席位，每個角色都有存在的意義。這個時代，是金子就一定不會被掩蓋光芒，而那一排名字的順序，都該為角色讓位。」其實她一開始就看中角色，不論是女配角還是客串性質，只要具有挑戰性就可，她如此公開表態，說明早就不在意排位。

事實上，電影開拍至今，一直挾着楊冪之名登上不少次熱搜，但她並非女主角，粉絲都為不停被「抽水」的她大感不值，更在社交網留言：「大女主的戲還是把關注落在女主角身上吧！楊冪1月13日擔演的懸疑喜劇電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》將全國上映，請把關注點放在女主身上吧！」望影迷放過楊冪。

章子怡獨霸海報 為了平息排位紛爭，片方前日發布首張海報，但絕口不提楊冪及趙麗穎，海報上就只有章子怡一人的背影，當中涉及的元素全都圍繞章子怡的角色。電影官方網站更罕有發出聲明，內容點明：「各位主演也陸續進組，他們每一位都因為喜歡劇本，相信角色，來到《醬園弄》，角色各不相同，愛電影的心無差別。十分感謝大家對影片的關注與厚愛，由於本片角色眾多，拍攝難度不低，至今仍在搭配組合過程中，為保證台前幕後所有主演、主創全力以赴專注拍攝，我們將待陣容齊整後，再擇機與大家分享更多影片訊息，官宣全部陣容，主演排序會以其所飾角色的出場順序為準。」聲明一出，有網民直指這次官宣形式是片方在無奈之下做出的選擇，「按出場順序」看似是避免排位矛盾，實則卻是把排位之爭擺到枱面上，有網民直言：「我真笑死了，那下家的手段，楊冪被嘲了，帶着趙麗穎一起。」