7:30 NBC世界新聞及有法安國

12:00 CGTN環球瞭望及有法安國

5:30 科學無限大（Ⅲ）及有法安國

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

