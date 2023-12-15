派對共舞 跳足成晚 湯告魯斯轉口味 撻着富豪前妻

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）的戀情向來備受外界關注，近日英國傳媒踢爆他終於有拖拍，與俄羅斯超級富豪前妻Elsina Khayrova蜜運中。

61歲的靚佬湯較36歲的緋聞新歡年長25歲，Elsina來頭不小，父親是俄國前國會議員，而她結過婚，前夫是俄國鑽石業界富豪Dmitry Tsetkov，2人結婚10年，至去年為離婚對簿公堂。

據知靚佬湯與Elsina近期來往甚密，早前被見到在倫敦富豪聚集區Mayfair的派對上共舞。有目擊者指派對期間他對Elsina着迷，2人在派對上形影不離，知情者說：「佢一整晚同Elsina跳舞，似足戀人。」據知當晚靚佬湯現身派對，令在場賓客大感意外，欲上前「集郵」但統統被禮貌拒絕，後來在場的DJ更索性宣布靚佬湯不想上鏡。傳出戀情後，曾是模特兒的Elsina立即將社交網帳戶轉為不公開。若傳聞屬實，今次是靚佬湯首位非圈中人的女友，他曾先後與多位女星結婚，包括妮歌潔曼（Nicole Kidman）等。

里奧勒度情迷姊妹花 除了靚佬湯戀情有着落，另一位荷里活「鑽石王老五」里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）亦傳出新戀情！早前里奧仔與意大利索模女友Vittoria Ceretti打得火熱，但話口未完近來被爆已「換畫」，日前被影到與英國超模姬摩絲（Kate Moss）的同父異母索模妹妹Lottie Moss夜蒲，疑似撻着！49歲的里奧仔比25歲的Lottie足足年長24年，完全符合他「另一半要26歲以下」的擇偶要求。他日前被影到戴上Cap帽及口罩現身倫敦一個「名人私竇」，數分鐘後Lottie就現身及進入會所。有知情者指雙方很親密，蒲完後更結伴離開。這段緋聞令傳媒大感意外，因為里奧仔於90年代曾與Lottie家姐姬摩絲拍拖。