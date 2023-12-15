暢所欲玄：十二生肖運程：虎

生肖屬虎的朋友，於龍年為伏虎，龍為太歲為天子，猛虎伏藏於地，對獵物虎視眈眈，一躍飛撲，獵物到手，幸運之年。老虎仔驛馬星動，有外出公幹，而外出工作收益比留在本港多，這因為有財祿之功勳。工作沒有外出之機會，可以於長假期到外地遊玩，有利龍年的運程，尤其這幾年疫情令大家困在香港太耐，在驛馬之年外遊，可加強財祿官祿這粒祿勳星。

甲辰年之甲木得祿在寅，所以寅虎就是甲木之祿位。祿是指官職之薪酬，也會在職場上加強功勳，特別配合在外工作之驛馬星。老虎仔有三粒凶星，天哭，蒼天下雨，日月無光，似是蒼天不得時運。其實天要下雨，正常不過之事，但影響屬虎的朋友之情緒，勾起困於內心深處之鬱結，得不到釋懷，所以多外出運動散步，自然可解鬱悶。

吊客凶星，就是不太適合去殯葬有關之儀式，如果去了，會影響鬱悶之心結，若然必須要去，可以帶備百解一張，儀式完畢，再可用百解掃身。天狗凶星，大忌觀看日食月食，觀賞日食月食之天文現象，很多人喜歡。屬虎的朋友不宜觀看為佳，免影響運程。祝：猛虎伏藏，躍撲獵物，豐盛而歸。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅