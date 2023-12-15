沈殷怡笑對惡意攻擊 陳漢娜慘遭辱罵「賤女人」

煲劇當做功課

開拍初期未收到正式劇本，Shirley惟有反覆觀看韓版《社》劇做足功課，她自言早已迷上韓版，睇了2、3次：「自己拍戲經驗好少，好似睇得多啲就等於功課做得多啲咁。」至於Hanna自爆拍攝時曾收到私訊，被罵「賤女人」，但她未有被這些留言打擊，一笑置之：「講嗰個唔係阿Lo啲Fans，純粹覺得好搞笑，覺得佢花好多時間攻擊我，但唔知因為咩。」Shirley亦表示由出道起已收到一些惡意訊息，認為無可避免，最重要是調整好個人心態：「善意嘅評論我哋會好想聽，但如果去到鬧，我哋只會一笑置之。」