陳茵媺恨到出口 想夫妻檔擸帝后

陳茵媺與陳豪婚後育有兩子一女，生活美滿，早前她復出「夫妻檔」拍劇，更雙雙提名視帝、視后，她大讚老公表現出色，直言會投老公一票！

藝人陳茵媺昨日出席活動，支持好友毛舜筠，談到憑劇集《羅密歐與祝英台》角逐無綫視后，她表示能入圍已相當高興：「始終咁耐冇拍劇，當然有獎會更加開心。」問是否想與提名視帝的老公陳豪齊齊攞獎？她大讚老公表現出色，自己也有追看《破毒強人》：「好欣賞佢，因為唔係佢自己，作為太太都唔覺得係望緊佢。佢作為演員咁多年，令觀眾喺角色睇唔到佢嘅影子非常難得。（投老公一票？）Of Course！」

早出晚歸被投訴 問會否再拍劇，她透露正洽談中，但一定要以家庭為先，又笑指早前為《羅》劇宣傳時被囝囝投訴：「因為我習慣夜晚唔出街，但宣傳嗰陣全日唔喺屋企，佢哋好唔慣。」

至於為自家設計抗菌服裝舉行發布會的毛舜筠，獲圈中好友余香凝等到賀，談及周海媚因病逝世，她表示對方入行後首部劇集《楊家將》便有份合作，但拍畢後各有各忙，很少聯絡，對其逝世感到可惜及突然，又指對方在她心中仍是當日那位純潔、美麗的小朋友。

陳豪 余香凝現身支持毛舜筠的自家服裝。