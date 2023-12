第一屆《聲夢傳奇》發掘了炎明熹(Gigi)、鍾柔美、姚焯菲、詹天文、冼靖峰、文凱婷、何晉樂及張馳豪等15位歌手,粉絲一直希望他們再合體。一班學員昨日宣布本月21日將在九展舉行《聲夢飛行 What We Become Live 2023》演唱會,滿足歌迷。