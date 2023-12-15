娛樂

車婉婉搞處女騷 玩神秘

車婉婉表示會格外珍惜這次演唱會，全力以赴。 車婉婉表示會格外珍惜這次演唱會，全力以赴。
車婉婉表示會格外珍惜這次演唱會，全力以赴。
藝人車婉婉和伍仲衝昨日為《中年好聲音2》進行錄影拍攝，眾人即場推出蛋糕，恭喜她明年1月舉辦入行31年以來首個個人演唱會。她邀請了伍仲衝擔任音樂總監，至於演唱會嘉賓，她指先賣個關子。
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