12月15日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月15日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
車婉婉搞處女騷 玩神秘
車婉婉表示會格外珍惜這次演唱會，全力以赴。
藝人車婉婉和伍仲衝昨日為《中年好聲音2》進行錄影拍攝，眾人即場推出蛋糕，恭喜她明年1月舉辦入行31年以來首個個人演唱會。她邀請了伍仲衝擔任音樂總監，至於演唱會嘉賓，她指先賣個關子。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231215-1215_00282_073/車婉婉搞處女騷--玩神秘
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc