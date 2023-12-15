兩人涉洩漏病歷被捕 周海媚億萬遺產 料由母親繼承

女星周海媚離世令人惋惜，有指她生前有億萬家產，家住億元別墅，惟她膝下無子女，據知其母將成唯一遺產繼承人。至於病歷被洩露一事，涉事醫院職工因散布他人私隱而被行政拘留，移交執法部門，並已暫停執業！

周海媚猝然病逝，圈中好友無不悲慟，有指她生前坐擁億萬家產，所住別墅位於北京「頂級富人區」順義區，有私人花園，其愛犬更擁有專屬房。她經歷一段短暫婚姻後，一生未有再婚亦無子女，若她生前未有預立遺囑，按遺產繼承人順序，母親將成第一繼承人。

日前工作室公布周海媚離世的噩耗後，網上瘋傳疑是她的電子病歷截圖，顯示涉事醫院為北京順義某醫院，因已洩露個人資料，北京當地執法人員介入調查。內媒指現已揪出2名涉及洩漏病歷人士，並因散布他人私隱被行政拘留，移交執法部門，目前他們已被暫停執業，待執法部門進一步調查結果。

緋聞對象痛斥工作室無恥 周海媚離世震驚兩岸三地，網民紛紛發文懷緬，有人卻想趁機增加曝光率。前日有殯葬業人士上載一段靈堂片，當中放有周海媚的照片，但隨即被發現造假，網民怒轟無良！該網民之後發文道歉，表示只是想用不同形式悼念，對於造成誤解深感抱歉。

至於曾與周海媚因合作拍廣告而傳出緋聞的歌手李貴府，在社交網分享多張照片，表示已有3年未聯絡，更直指周海媚工作團隊無恥：「你們沒有照顧好她！從那個助理開始！我很傷心！她離開了我的世界！你們太無恥了！無恥！無恥！」之後更上載一段自拍片哭訴：「太過分了！怎麼這樣！」有人問他是不是知道甚麼內幕，但未獲任何回應。