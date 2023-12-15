完騷唔使忍口 阿妹大開食戒 阿蛋封「辣妹擔當」

女團Lolly Talk最近完成處女演唱會，成員黃敏蕎（阿妹）與黃詠霖（阿蛋）昨日撇甩隊友，放肆品嘗譚仔三哥米線的新品「回~鍋肉笑蝦蝦麻辣湯米線」，大飽口福，阿妹自稱並非辣妹，相反阿蛋被視為隊中「辣妹擔當」，昨日更成功解鎖新辣度。

Lolly Talk成員阿妹與阿蛋昨日出席譚仔三哥米線的新品發布會，試食「回~鍋肉笑蝦蝦麻辣湯米線」，吸引近百粉絲到場支持。她們笑言之前為演唱會而忍口多時，今次奉旨大開食戒，問到兩人是否無辣不歡？阿妹坦言自己並非辣妹：「我唔係好食得辣，最多食10小辣。」而阿蛋則是隊中的辣妹擔當：「不過我平時都係食10小辣，我覺得自己可以食辣啲，所以今次挑戰食5小辣，挑戰成功！之前做演唱會，所以大家會食得清啲，今日就可以放肆食。」她們稱雖然之後為出席頒獎禮要努力Keep Fit，但認為肥要繼續減，也要照舊吃美食。

怕醜唔提Tyson Yoshi Lolly Talk打入「叱咤我最喜愛的組合」五強，問到是否有信心得獎？她們表示能參與已很開心，自言本着小粉絲見其他歌手的心態，希望屆時有空集郵，問到是否鎖定Tyson Yoshi？阿妹怕醜說：「唔好再講啦！」

總結今年成績，阿妹感到滿意，可以按着自己的步伐做到想做的事，包括出歌以及開演唱會：「當然做完個騷之後我哋花咗好多時間作檢討，認為可以再做好啲，但好開心一齊完成咗個目標。」阿蛋指今年有很多第一次，例如到外地拍MV及推出相集，期望下年推出專輯。至於新歌《六度分隔理論》MV會否再到外地取景？她們直言相信不會，因為新歌玩味感較重，有點打機的感覺，所以MV會注入動畫元素。

另外，提到聖誕將至，她們透露將以工作為主，也會抽空為兩位12月生日的隊友慶生，但已努力爭取到明年初有個小假期，會跟隊友一起去旅行，但近期大家太忙，所以仍未有空計劃，阿妹謂：「我想衝出亞洲，因為未試過，想見識吓個世界。」

Lolly Talk將出席樂壇頒獎禮，希望到時能與其他歌手集郵。 大批粉絲到場支持阿蛋與阿妹。