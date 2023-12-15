中娛星動：失言後現身頭耷耷 楊丞琳開工惹反感 恐掀抵制潮

台灣女星楊丞琳因一句「河南人愛騙人」引起軒然大波，一直潛水的她前日終於現身成都機場，準備錄製四川衞視新年晚會，網民群起圍插，直斥電視台為何仍讓她參與節目，恐觸發抵制潮！

楊丞琳日前在河南鄭州舉行巡唱時，因說出「河南人愛騙人」激起輿論，相關執法部門介入調查，而其老公李榮浩亦受牽連捱罵。事後一直潛水的她前晚終於現身，在四川成都機場被捕獲，見她不但全身包到冚，更以帽子及口罩遮住靚樣，全程低頭不發一語。

唱完片尾曲被除名 在失言風波後首度露面的她，原來是前往錄製四川衞視的新年晚會，事件持續蔓延，網民見她仍有工作顯得相當反感，直斥為何電視台仍讓她參與新年晚會，恐觸發網上抵制。

另外，楊丞琳主唱內地劇集《脫軌》片尾曲，該劇已定檔，劇組發文官宣電視劇原聲碟陣容，唯獨沒有提到楊丞琳的名字，直接將她除名。