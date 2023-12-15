性格自我不愛解釋 鄭嘉穎認態度有問題 向馬國明耍冧

鄭嘉穎

藝人馬國明與湯洛雯前晚在泰國舉行婚禮，鄭嘉穎因湊仔未能出埠到賀，鬧出不和風波。昨日嘉穎強調與好兄弟沒有反面，但承認性格不愛解釋，以致為人添麻煩，會好好改善，並對受牽連的馬國明、佘詩曼及太太陳凱琳致歉。

鄭嘉穎昨日與網球員王康傑在大坑出席活動，重提「嘥時間論」引起風波，他說：「估唔到一個回應，會有咁多唔同版本出咗嚟，同馬國明講聲唔好意思，喺佢最忙嘅時候要幫小弟澄清、解畫，增添咗佢嘅麻煩。我有睇番片，所謂『時間論』係講有3個小朋友之後時間好緊，唔夠用，要睇點分配，如果要出埠參加婚禮係有難度，你話嘥就冇講過。」

「兩兄弟已經拆掂咗」 問到是否態度引起誤會？他說：「識得我耐嘅人都知，我不嬲都有呢個問題，改善中，出世到現在都係咁，朋友話我喺呢行生存到30年都係奇迹。」究竟與馬國明有否不和？他說：「我哋兩兄弟之前已經拆掂咗，馬國明好體諒，知道我要湊小朋友，話冇問題，婚禮之後會同佢食餐飯。以為兩兄弟搞掂咗，嗰日受訪就唔想講咁多，可能講得太唔清楚，搞到傳不和。」

對於太太陳凱琳上載非洲旅行照被指火上加油，他說：「呢個我真係唔好意思，我堅持自己性格係一件事，但唔好牽涉到其他人。可能我講嘢太簡短，唔鍾意解釋，唔夠詳盡，呢樣會改善。今次令馬國明、太太或阿佘（佘詩曼）增添不必要麻煩，自我還自我，但唔想影響其他人。」談及與阿佘的緋聞被舊事重提，他說：「唔好意思牽涉到佢，可能我嘅表達方式有問題，會改善。（表弟王賢誌暗示你係雙面人﹖）屋企人嘅嘢唔講喇！如果咁叻做到雙面人，依家就唔使喺度解畫，我想圓滑都圓滑唔到，盡力啦！」