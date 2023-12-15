明日會有冷鋒襲港，藝人李蘊夠晒貼心，率先在社交網上載浸溫泉靚相及提醒多添衣服，換上Deep V一件頭泳衣的她，胸前有大大個白色蝴蝶結，腰間亦有cut-out設計，事業線、纖腰、美腿全部騷齊，她更拿起水桶猛向自己淋水，大玩濕身誘惑。她留言：「差點忘記有這輯照片，哈哈。天氣準備轉涼，多穿衣服。」