片酬平過奧斯卡影后添把握？ 劉亦菲越級挑戰楊紫瓊 爭做女海盜

影星楊紫瓊今年勇奪奧斯卡影后，揚威國際，隨之而來當然是片約紛至，她早前在港受訪亦透露正有新計劃。據知她有意接拍徐克監製新片，該片以清朝第一女海盜石陽的傳奇一生作主線，屬「大女主」電影，甚有發揮性！不過，原來劉亦菲對該片亦相當感興趣，打算越級挑戰，片酬當然會比奧斯卡影后「親民」得多，魚與熊掌，令徐克相當頭痛！

名導徐克雖然女性電影拍得不算多，但每次都有相當好的成績，其中電影《刀馬旦》及《女人不壞》更是話題作，現時事隔多年再開拍以女主角為主幹的電影，當然是眾女星的好消息。日前有內地消息指徐克正積極籌備一部海盜電影《海中女王石陽》（暫名），電影講述清朝第一女海盜石陽的傳奇一生，由妓女變身女海盜，丈夫鄭一離世後，再嫁給另一著名海盜張保仔，當中遇到不少奇情際遇，故事性十足，就連荷里活電影《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》都曾有一位中國女海盜角色，以她作為原型！

由於拍攝大型海盜片需要大量CG後期，有指該片的投資額與《封神第一部：朝歌風雲》相若，至少3億元人民幣（約3.27億港元），絕對是一部甚具質量的電影，女主角屬意奧斯卡影后楊紫瓊，以她的演技再加剛柔並重的外形，實在非常合適，不過亦有指曾演過迪士尼真人版電影《花木蘭》的劉亦菲，對該片亦甚有興趣，而早前她演出劇集《夢華錄》亦以女性為骨幹，口碑相當好，加上她的酬金必然比楊紫瓊「和順」，同樣是該片女角的好人選，故徐克現時非常頭痛，暫未能決定人選！雖然女角未知鹿死誰手，但有指舒淇會任第二女主角，正跟徐克合作新片的頂流小生肖戰亦會參演，星光閃閃！

張藝謀有意邀楊紫瓊拍戲 除了徐克外，有消息指另一名導張藝謀亦有意明年找楊紫瓊合作武俠電影《劍指天涯》，名導加武俠電影，令人聯想到當年李安的《臥虎藏龍》，故兩人若能合作，大有機會在國際舞台再創一番成績，有指張涵予、陳坤都有份演出，吳京更會客串做大反派，卡士令人期待。不過，由於張藝謀與楊紫瓊都是有自己想法的藝術家，有指兩人現因劇本一些問題未能取得共識，故還需時間互相溝通，方能成事，但網上已有不少網民對該片大呼期待，希望兩位影壇猛將能夠盡快達成共識，聯手合作。

上月美國演員工會結束長達118日的罷工，有指楊紫瓊要到英國為歌舞片《女巫前傳上集》（Wicked：Part One）「埋尾」，未知她是否已經完成拍攝，上月底身在桂林，並在社交平台分享踩單車及竹舟的相片，她寫道：「令人驚嘆的桂林單車與漂流。」似為新角色做體能準備。