2023演唱會收益榜出爐 BLACK PINK世巡吸11.56億稱霸！

人氣席捲全球的韓國女團BLACK PINK今年在全球展開超大型巡演，門票收益達11.56億港元，成為2023年憑巡唱吸金最多的韓星！

BLACK PINK最近克服「7年魔咒」與YG事務所續約，預告繼續進行團體活動，美國娛樂雜誌Billboard近日公開演唱會收入排行榜Boxscore的2023年數據，今年在亞洲及歐美多個國家舉行共40場巡迴演出的BLACK PINK收益達11.56億港元，是今年演唱會收益最多的韓星。

至於天團防彈少年團（BTS）成員SUGA今年首次以個人身份展開世界巡唱，在美國、印尼、日本、泰國、新加坡及韓國舉行共28場演唱會，吸金約4.45億港元，在2023年韓星演唱會收益排行榜排第2位，第3位是人氣女團TWICE，今年巡演收益約有4.2億港元。

BTS師弟成功上位 BTS同門男團TOMORROW X TOGETHER與Seventeen的演唱會收益分別為3.67億港元及約3.35億港元，登上排行榜的第4及第5位，ENHYPEN、Stray Kids、ATEEZ、LE SSERAFIM及NCT Dream則依次排第6至第10位。

另外，BLACK PINK的泰籍成員Lisa昨晨現身韓國仁川國際機場，飛往泰國出席時裝品牌活動，今次是她與YG事務所續約後首次公開露面，身穿運動服的她向記者揮手及擺心形手勢，心情靚爆。至於Jennie為手袋品牌拍攝的寫真近日公開，寫真以假期為主題，穿上吊帶裙的Jennie和多隻狗仔影相，十分可愛。