暢所欲玄：不利運勢的房子

房屋乃是人之本，人的官運、財運、安康與房子息息相關。好的房子會帶來好運，讓家庭生旺，相反風水不好的房子會破壞居住者原有的運勢，使之逐漸衰弱。以下一起看看哪些房子不利居住者。

1.大門低矮：俗語有云：「大門低矮，敗運之宅。」大門是一個家庭的門面，也是入屋的第一個關口。

大門低矮對於長期居住的人來說，容易導致性格小器，眼界低，做事只會貪圖眼前的利益；另外，大門低矮，也會導致財難進門，不利家人的財運發展。

2.利器太多：利器不僅指刀劍，帶尖角的金屬物件都可以歸入此類。

在風水學中，利器帶煞，不適合擺放在家，否則會破壞家宅氣運。若家中長期擺放大量利器，代表居住人做事謹慎，對外界具有很強的攻擊性，長此下去，人就會變得目光短淺，與人難以相處。

3.戶型狹窄：戶型狹窄也就是長方形房。風水學中認為戶型以方正為佳，若是一所住宅過於狹長，寬度不到長度的四分之一。這樣的房子看上去長寬比例明顯失調，易造成家中的陰陽失衡，影響居住人的運程。

玄學名師黃楚淇