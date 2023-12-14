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區瑞強保育靚歌
「民歌王子」區瑞強將於本月26日假香港文化中心舉行演唱會，屆時音樂人伍仲衡和吳大強將以嘉賓身份參與演唱會，昨日三人綵排時，區瑞強稱當日演唱會以全英文歌為主，又謂對英文歌有特別情懷，指當初他是透過聽英文歌學習英文，並強調要「靚歌保育」，認為歌曲沒人介紹，愈來愈少人唱，遲早有一日會被遺忘，甚至消失在地球上。
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